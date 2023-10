Pirga, Cyprus

od €547,000

Każda willa ma unikalny rozmiar i design, a jednak wszystkie łączą się w pięknym i pasującym sąsiedztwie. Skontaktuj się z nami, aby podzielić się swoimi osobistymi preferencjami, aby poprowadzić Cię do najbardziej odpowiedniego wyboru. CECHY NIERUCHOMOŚCI Efektywność energetyczna oceniona jako A Basen odkryty Układ na otwartym planie: salon i jadalnia Panele słoneczne do podgrzewania wody System ciśnieniowy Łazienki do sypialni Pralnia na parterze Opcja ogrodu dachowego Kominek Toalety ścienne Marmurowe schody Lokalna dekoracja z kamienia naturalnego na zewnątrz Zadaszone porty parkingowe Funkcje miejsca do grillowania i baru Dostawa 14 miesięcy od daty zamówienia UDOGODNIENIA ROZWOJU Zbudowana społeczność Wolnostojące rezydencje na przestronnych działkach Ogrody krajobrazowe Łatwy dostęp do autostrady Odległość do plaż z niebieskimi flagami W pobliżu: centrum miasta, zakupy, restauracje, opcje rozrywki