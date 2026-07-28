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Długoterminowy wynajem pomieszczeń biurowych z widokiem na góry w Polemidia Municipality, Cypr

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 80 m² w Kato Polemidion Municipality, Cypr
Pomieszczenie biurowe 80 m²
Kato Polemidion Municipality, Cypr
Powierzchnia 80 m²
Ta nowoczesna przestrzeń biurowa, dostępna do wynajęcia, znajduje się na pierwszym piętrze d…
$1,594
za miesiąc
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