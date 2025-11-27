Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem domy z ogrodem w Polemidia Municipality, Cypr

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Kato Polemidion Municipality, Cypr
Dom 2 pokoi
Kato Polemidion Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowoczesny i przytulny dom z 2 sypialniami oferujący 50 m ² odnowionej przestrzeni mieszkaln…
$1,268
za miesiąc
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
