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Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych z ogrodem w Polemidia Municipality, Cypr

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pomieszczenia biurowe
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Nieruchomości komercyjne Usuwać
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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 5 840 m² w Kato Polemidion Municipality, Cypr
Nieruchomości komercyjne 5 840 m²
Kato Polemidion Municipality, Cypr
Powierzchnia 5 840 m²
Ten wybitny budynek komercyjny jest rzadkim znaleziskiem w Limassol, który może pomieścić du…
$172,106
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Polemidia Municipality, Cypr

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