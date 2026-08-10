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Wille z basenem na sprzedaż w Peyia, Cypr

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21 obiekt total found
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 565 m²
This 4-bedroom villa in Sea Caves Villas combines space, elegance, and spectacular sea views…
$1,89M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 620 m²
For sale: an exceptional 5-bedroom villa at Cap St Georges, redefining luxury coastal living…
$2,59M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 624 m²
For sale: 4-bedroom villa in Sentire Park, Sea Caves area, Peyia. A luxurious property in…
$1,05M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 166 m²
For sale: Modern three-bedroom villa at ZEUS Sea Caves, Paphos — offering stylish and comfor…
$1,82M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
This 3-bedroom villa in Sea Caves Villas combines luxury living with natural beauty. Located…
$848,622
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 201 m²
This 4-bedroom villa in Golden View is a spacious and elegant residence featuring a private …
$648,252
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Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 000 m²
For sale: Contemporary 4–5-bedroom villa in Jewel of the Seacaves, Sea Caves, Paphos. This s…
$2,88M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 800 m²
For sale: a luxurious 3-bedroom residence at Cap St Georges, offering stunning sea views and…
$1,77M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 607 m²
For sale: 4-bedroom villa in Sentire Park, Sea Caves area, Peyia. A luxurious property in…
$940,114
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 582 m²
For sale: 4-bedroom villa in Blue Horizon, Sea Caves area, Cyprus. A modern project by a …
$1,30M
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Willa 3 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 5 — 3 sypialnie | 3 łazienki | Powierzchnia zabudowy: 127,19 m² | Zadaszony taras: 37,…
$762,106
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Olivia Homes is a prestigious villa development in the High Sea Caves area of Paphos, offeri…
$893,147
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Willa 4 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 — 4 sypialnie | 4 łazienki | Powierzchnia zabudowy: 147,29 m² | Zadaszony taras: 40,…
$765,664
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Willa 3 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa 2 — 3 sypialnie | 2 łazienki | Powierzchnia wewnętrzna: 110,16 m² | Zadaszona weranda:…
$790,519
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Willa 3 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Olivia Homes offers modern and high-quality homes with a personalized approach to each prope…
$848,209
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Willa 4 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa 1 — 4 sypialnie | 3 łazienki | Powierzchnia zabudowana: 215 m² | Zadaszona weranda: 39…
$1,40M
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Willa 3 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 3 — 3 sypialnie | 3 łazienki | Powierzchnia zabudowy: 147,29 m² | Zadaszony taras: 33,…
$706,720
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Olivia Homes offers modern and high-quality homes with a personalized approach to each prope…
$1,07M
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