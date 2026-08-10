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Wille w górach na sprzedaż w Peyia, Cypr

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2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa 4 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with a panoramic view close to the beach, Peyia, Cyprus We offer quality …
$469,494
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