Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Peyia, Cypr

5 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
Rent a beautiful 3-bedroom house near the Coral bay beach. This detached property offers con…
$2,555
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,207
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
This magnificent fully-furnished 5-bedroom, 5-bathroom seafront villa, is spanning on more t…
$10,451
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Discover this stunning detached villa for rent in the charming area of Peyia. Nestled among …
$11,612
za miesiąc
Zostaw prośbę
