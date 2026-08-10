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Mieszkania w górach na sprzedaż w Peyia, Cypr

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1 pokojowe
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6 obiektów total found
Mieszkanie 7 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 355 m²
Luksusowa willa w Peyia Village w pobliżu jaskiń morskich z seperatem aktów własności Położ…
$4,13M
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Peyia, Cyprus We offer …
$1,74M
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Mieszkanie 7 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 7
Sypialnie 6
Powierzchnia 319 m²
Liczba kondygnacji 2
Ogrodzony kompleks willi z basenami, ogrodami i widokiem panoramicznym, Pafos, Cypr Oferuje…
$2,29M
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TekceTekce
Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Osiedle zamknięte 600 metrów od plaży, Pafos, Cypr Oferujemy wille z panoramicznym widokiem…
$1,25M
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Mieszkanie 7 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 7
Sypialnie 6
Powierzchnia 333 m²
Liczba kondygnacji 2
Spacious villa with a panoramic view at 500 meters from the sea, Peyia, Cyprus We offer a v…
$4,35M
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 3
New complex of luxury villas with swimming pools and gardens, Peyia, Cyprus We offer villas…
$782,490
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