Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Paralimni
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Ogród

Wille z ogrodem na sprzedaż w Paralimni, Cypr

Willa Usuwać
Wyczyść
7 obiektów total found
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
Alaya Eco Friendly Residence oferuje ekskluzywne 5-pokojowe wille z ekspansywnymi tarasami i…
$1,72M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Almaria Villas Faza D oferuje przestronne 3-pokojowe wille z prywatnymi basenami i działkami…
$724,678
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 325 m²
Ta willa z 5 sypialniami w Semera Beachfront Residences oferuje rzadkie połączenie luksusu n…
$3,89M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Olivia Villas oferuje eleganckie 3-pokojowe wille z prywatnymi basenami i działkami do 353 m…
$666,238
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 335 m²
Ariel Residences oferuje eleganckie 3-pokojowe wille z prywatnymi basenami, ustawione na prz…
$759,745
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 452 m²
Alaya Eco Friendly Residence oferuje luksusowe 4-pokojowe wille z prywatnymi basenami, położ…
$1,58M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 452 m²
Ariel Residences oferuje eleganckie 3-pokojowe wille z prywatnymi basenami, ustawione na prz…
$788,966
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się