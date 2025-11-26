Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Paralimni Deyneia Municipality, Cypr

nieruchomości komercyjne
11
hotele
4
nieruchomości inwestycyjne
3
Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne w Paralimni, Cypr
Lokale gastronomiczne
Paralimni, Cypr
$2,60M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się