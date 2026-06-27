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Wynajem długoterminowy magazynów w Dystrykt Pafos, Cypr

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1 obiekt total found
Magazyn 400 m² w Agia Varvara, Cypr
Magazyn 400 m²
Agia Varvara, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Na wynajem: Przestronny magazyn w Agia Varvara Pafou, oferujący 400 metrów kwadratowych powi…
$2,886
za miesiąc
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