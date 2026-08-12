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Wynajem długoterminowy restauracji w Dystrykt Pafos, Cypr

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1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 53 m² w Pafos, Cypr
Lokale gastronomiczne 53 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 53 m²
Do wynajęcia: Dostępna jest dobrze utrzymująca się restauracja parterowa w Pafos, oferująca…
$2,510
za miesiąc
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