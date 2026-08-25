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Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Nikozja, Cypr

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1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 390 m²
Piętro 4
W pełni umeblowany luksusowy apartament na 4 (na górze) piętrze budynku na ulicy Nikou Georg…
$1 870
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
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