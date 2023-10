Apesia, Cyprus

od €3,65M

Odkryj niezrównane wrażenia z życia nad brzegiem morza dzięki naszemu nowoczesnemu kompleksowi, z którego roztacza się luksus i zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne. Strategicznie zlokalizowany w pobliżu St. Raphael Marina i najlepsze restauracje w Limassol, będziesz mieć łatwy dostęp do najbardziej pożądanych atrakcji miasta. Ten hotel oferuje zaledwie pięć ekskluzywnych apartamentów i dwa luksusowe penthouse'y, zapewniając pełną prywatność i ekskluzywność. Każdy apartament obejmuje dwa miejsca parkingowe, pomieszczenie do przechowywania i pokój pokojówki, zapewniając wygodę i komfort dla Ciebie i Twojej rodziny. Osiedle oferuje również obiekty wewnętrzne, takie jak basen, siłownia i sauna, abyś mógł zachować zdrowy tryb życia i cieszyć się luksusową atmosferą otoczenia. Z dala od morza można łatwo odpocząć i odstresować się w orzeźwiających wodach Morza Śródziemnego. Obudź się codziennie, aby podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne w zaciszu własnego apartamentu w Limassol. Delektuj się poranną kawą lub popołudniową herbatą, ciesząc się delikatną morską bryzą, i zrelaksuj się w zaciszu własnego basenu na dachu, obserwując słońce zachodzące nad horyzontem. To idealne miejsce, aby zadzwonić do domu dla tych, którzy szukają tego, co najlepsze w życiu. Dostawa: listopad 2024 r Dodatkowo w tym kompleksie dostępne są dwa penthouse'y, każdy z dwiema sypialniami i 358 mkw. powierzchni, dla € 6 050 000. VAT nie jest wliczony w cenę.