Residence with swimming pools close to beaches, Agios Tychonas, Cyprus

Limassol, Cyprus

od €4,40M

Budynek, zaprojektowany w stylu Art Deco, jest całkowicie wyłożony naturalnym polerowanym trawertynem. Rezydencja ma tylko 16 apartamentów, a penthouse z 8 sypialniami obejmuje basen bez krawędzi, ogród zimowy, oddzielną windę od poziomu gruntu, taras z panoramicznym widokiem na wybrzeże i góry. Strzeżony ogrodzony teren z całodobowym nadzorem wideo, parking na 76 samochodów. Na poziomie zerowym znajduje się obszar handlowy Piazza Armenia, stworzony w najlepszych tradycjach architektonicznych historycznych miast starej Europy. Na tym samym poziomie znajduje się włoska restauracja “ Mathis ”, SPA, salon kosmetyczny, sauna, łaźnia turecka, kriosauna, sala tlenowa, podgrzewany basen, wykonane w formie jaskini, salon z cygarami “ Davidoff ” oraz bar VIP dla członków klubu, butik z winami i salon delikatesowy. Rezydencja oferuje odkryty basen półolimpijski o powierzchni 250 m ² (25 x 10 m) oraz bar, basen dla dzieci, wielofunkcyjne boisko sportowe (tenis, siatkówka, koszykówka), park i plac zabaw, siłownia, szatnie. Wyposażenie i wyposażenie w domu Materiały wysokiej jakości Izolacja termiczna, wodna i dźwiękowa budynku najnowszej generacji Zewnętrzne i wewnętrzne ściany cegieł Wentylacja zasilania i wydechu za pomocą systemu wymiany ciepła Wysokość sufitu netto w mieszkaniach wynosi 3,15 m W salonach i jadalniach podłogi wykonane są z drogich odmian marmuru, aw sypialniach - drewniany parkiet Hydraulika z Villeroy & Boch, krany - Grohe Ogrzewanie podłogowe kontrolowane przez firmę Siemens Klimatyzacja zapewniana przez system VRV najnowszej generacji Daikin Kuchnie są wyposażone we wbudowane urządzenia Miele i urządzenia Stosa (lub podobne) w klasycznym lub nowoczesnym stylu Pełna gama usług konsjerża - wynajem mieszkań, samochodów, pielęgnacji ubrań, zamawianie żywności, kwiatów i napojów, usługi pralnicze Do każdego mieszkania przypisane jest pomieszczenie do przechowywania i jedno lub więcej miejsc parkingowych Lokalizacja i pobliska infrastruktura Rezydencja klubowa znajduje się bezpośrednio na nasypie na działce o powierzchni 8000 m ² w najdroższej i najbardziej prestiżowej dzielnicy Limassol - Amathous, niedaleko St Raphael - przystani dla jachtów i hotelu o tej samej nazwie. Ponadto być może najpopularniejsze restauracje w mieście koncentrują się w tym obszarze.