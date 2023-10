Ajia Napa, Cyprus

od €3,35M

Oferujemy nowoczesne i luksusowe wille z basenami bez krawędzi o powierzchni 48 m2, patio i letnie prysznice, panoramiczne widoki na morze i malownicze otoczenie, miejsca do grillowania i jadalnie na świeżym powietrzu, podziemne miejsca parkingowe. Rozmiar działki - od 1211 m ² do 1238 m ². Cechy mieszkań Każdy dom obejmuje salon z jadalnią na otwartym planie z kuchnią, gabinet, piwnicę z winami, pralnię, pięć sypialni, pokój pokojówki. Wyposażenie i wyposażenie w domu Marmurowe podłogi Projekt kuchni Armani Klimatyzacja Zapewnienie telewizji, telefonu, Internetu we wszystkich pokojach, systemów bezpieczeństwa Systemy automatyczne (oświetlenie, klimatyzacja, rolety, bramy, nagłośnienie, kamery) Wysokiej jakości okna aluminiowe z podwójnymi szybami Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt przy plaży znajduje się w miejscowości Sculpture Prk, w pobliżu piaszczystych plaż i wszelkiej niezbędnej infrastruktury. Ayia Napa Marina - 3 km Szkoła prywatna - 10 km Lotnisko - 45 km