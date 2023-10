Pafos, Cyprus

od €375,000

Od momentu postawienia stopy w eleganckim holu witają Cię wszystkie cechy luksusowego stylu życia. To pięknie urządzone atrium z poczekalnią nadaje ton wyrafinowanemu wyrafinowaniu, a dostęp do Wi-Fi zapewnia odwiedzającym łączność. Nowoczesne windy zabiorą Cię do apartamentów oraz do parkingów i magazynów na parterze. Obok imponującego wejścia do holu, woda i podwójne drzwi prowadzą do ogrodu na dziedzińcu, który jest pięknie zaprojektowanym obszarem żywym z zielenią, podczas gdy skalowany basen z podgrzewaną wodą między dwoma budynkami jest ściśle zarezerwowany dla mieszkańców. Wyposażenie i wyposażenie w domu Włoskie meble i wyroby sanitarne Podłogi ceramiczne Niemiecki sprzęt AGD Naścienny podgrzewany wieszak na ręczniki i haki Indywidualnie zaprojektowane szafy Oświetlenie LED na wszystkich balkonach Wizualny domofon Lokalizacja i pobliska infrastruktura Pafos to wciągające, ekscytujące miasto, pełne różnorodności i unikalne dziedzictwo kulturowe. Z kompleksu kilka atrakcji znajduje się rzut kamieniem, czekając na odkrycie i odkrycie. U progu znajdziesz świat międzynarodowej gastronomii, od eleganckich restauracji po autentyczne uliczne jedzenie i prawie wszystko pomiędzy. Zakupy są równie szerokie; niezależne butiki ocierają się o wielkie domy towarowe, w tym Kings Avenue Mall. Pafos, który został nazwany Europejską Stolicą Kultury 2017, jest znany ze swoich muzeów i słynnych stanowisk archeologicznych; jest to oczywiście także legendarne miejsce narodzin Afrodyty, starożytna grecka bogini miłości. W malowniczym porcie z zabytkowym zamkiem znajdują się zarówno luksusowe jachty, jak i kolorowe łodzie rybackie. Co więcej, jedna z najlepszych piaszczystych plaż na wyspie znajduje się zaledwie 250 m od kompleksu i można do niej dotrzeć z portu morską ścieżką biegnącą wzdłuż brzegu tego uroczego miasta. Centrum handlowe - 150 m Najbliższa plaża - 250 m Zabytki - 300 m Zatoka Koralowa - 8 km Port Pafos - 2 km Lotnisko w Pafos - 20 km