Społeczność St. Tychon, Cyprus

od €5,60M

Kompleks składa się z 7 luksusowych willi otoczonych rozległymi ogrodami krajobrazowymi i spektakularnymi basenami bez krawędzi, których krawędź łączy się z horyzontem. Rezydencje położone są na wzgórzu ze wspaniałymi widokami na Morze Śródziemne. Zewnętrzne elementy architektoniczne składają się z balkonów i złożonych objętości, które przeciwstawiają się grawitacji, przekształcając grę światła i cienia w dobrze zorganizowaną przestrzeń krajobrazową. Główne wejście do willi znajduje się od strony północnej, z ogrodem, tarasem, trawnikiem i basenem z widokiem na morze. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Agios Tychon to malownicze miasteczko na przedmieściach Limassol, położone nad autostradą Limassol-Nikosia. Ten zaludniony obszar zapewnia swoim mieszkańcom zachwycające panoramiczne widoki na morze i łatwy dostęp do centrum miasta. Agios Tychon to idealna lokalizacja dla tak luksusowych nieruchomości, która nadal przyciąga bogatych ludzi, którzy chętnie budują tutaj swoje wille i rezydencje. W pobliżu: Athlesis Sporting Center: 2,4 km Kącik Bagietki: 2,7 km Supermarket Ayios Tychonas: 1,4 km Tawerna Ta Tria Alonia: 1,5 km Taverna Agios Epiktitos: 2,2 km