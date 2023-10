New complex of villas with swimming pools and panoramic views, Polis, Cyprus

Społeczność St. Tychon, Cyprus

od €675,000

72–108 m² 3

Poddaj się: 2023

Dream Tower Rezydencje Dream Tower, idealnie położone zaledwie kilka kroków od pięknego lazurowego wybrzeża Limassol, przenoszą życie na wyspie na zupełnie nowy poziom. W otoczeniu pięciogwiazdkowych luksusowych hoteli, designerskich butików, pierwszorzędnych restauracji i kawiarni mieszkańcy mogą korzystać ze wszystkiego, co Limassol ma do zaoferowania. Od piaszczystych plaż z Błękitną Flagą po ruchliwe życie w mieście, z którego słynie Limassol, nie ma lepszego miejsca, aby spełnić swoje śródziemnomorskie marzenie. Ważne fakty 27 BZTEN 91 APARTAMENTÓW 57-271 M2 OBSZAR WEWNĘTRZNY 8 -120 M2 VERANDAS 5 WSPÓLNE SKYGERY 1 URZĄDZENIE OBSERWACJI 50M DO MORZA SITUATED IN AG. TYCHONAS 60 km do LARNACA AIRPORT 70 km do PORTU LOTNICZEGO PaphOS 14K M2 PLOT Dlaczego Dream Tower DOSTĘPNE DO ZAKUPU Z CRYPTO * ATRAKCYJNY INWESTYCJA ZWROTU ELASTYCZNOŚĆ ARCHITEKTURY GWARANCJE WYNAJMOWE I BANKOWE BRAK ROZWOJU GWARANTOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE PROJEKTU SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA ECO DOSKONAŁA SYTUACJA W LIMASSOLU PROSTY DOSTĘP DO WYSOKIEJ BARDZO STRATEGICZNE POZYCJONOWANIE BUDYNKU OSIĄGNIĘCIE MORZA WYJĄTKOWE OGRODY NIEBO OGRODY POŚREDNI POŚREDNI WORLD - TERMIN KLASY Okolica Lokalizacja Dream Tower Residences zabierze Cię w środek jednej z najbardziej elitarnych dzielnic Limassol, z najlepszym miastem - i resztą wyspy - łatwo dostępnym. W otoczeniu dużego wyboru pierwszorzędnych miejsc, w tym hoteli pięciogwiazdkowych, wysokiej klasy restauracji, złotych plaż, fascynujących zabytków i doskonałych międzynarodowych szkół prywatnych, mieszkańcy są rozpieszczani wyborem. Dwa międzynarodowe lotniska na wyspie w Pafos i Larnace znajdują się w odległości krótkiej przejażdżki od hotelu. Budynek Dream Tower jest odważna, kultowa i luksusowa, podniosła poprzeczkę i ustanowiła nowe standardy w architekturze miejskiej na Cyprze. Ta najnowocześniejsza 27-piętrowa wieża mieszkalna jest trzecią najwyższą w Limassol i oferuje platynową wyspę wymagającym mieszkańcom, którzy szukają jakości, piękna i ekskluzywności. Dream Tower to dumnie nowoczesny budynek, który wznosi się wysoko w chmurach i jest ozdobiony bujną tropikalną zielenią wysokich Ogrodów Sky. Uosabia prawdziwy sens życia we śnie śródziemnomorskim ze wspaniałym widokiem na wybrzeże i nie tylko. Udogodnienia Ciepło domu i komfort pierwszorzędnego hotelu sprawiają, że Dream Tower Residence jest spełnieniem marzeń. Mieszkańcy mają dostęp do wysokiej jakości hotelowych udogodnień, w tym odkrytego basenu, wanny z hydromasażem na świeżym powietrzu oraz basenu dla dzieci z tarasem i salonami pawilonowymi, tarasu na świeżym powietrzu, i salon na świeżym powietrzu. Miłośnicy fitnessu mogą korzystać z centrum fitness i kortu tenisowego, a także sauny, łaźni parowej i gabinetu masażu. Ekskluzywne obszary dla mieszkańców obejmują tylko salon dla mieszkańców, miejsce pracy i prywatne miejsca imprez. Udogodnienia wewnętrzne BASEN PRĘDKOŚCI OGRZEWANIA OBSZAR JACUZZI SAUNA POKÓJ PAROWY POKÓJ MASAŻU CENTRUM FITNESS LOUNGE MIESZKAŃCÓW OBSZAR SPÓŁKI OBSZAR PRYWATNYCH WYDARZEŃ Sprzęt zewnętrzny BASEN KINDERPOOL SUNDECK Z GAZEBO LOUNGES TARAS JOGA OPENLUFT TRYBUNAŁ TENNIS OBSZAR LOUNGE ZEWNĘTRZNEGO PODSTAWA GRY DZIECIĘCEJ OGRODY NIEBO URZĄDZENIE OBSERWACYJNE Usługi Mieszkańcy Dream Tower mają dostęp do zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmują się każdą prośbą. Recepcja i pracownicy ochrony są dostępni przez całą dobę, aby zaspokoić codzienne potrzeby. Mieszkańcy mają również dostęp do pomieszczeń magazynowych i stacji ładowania samochodów elektrycznych. Na życzenie otrzymasz szereg dodatkowych usług, niezależnie od tego, czy potrzebujesz planowanych tras podróży lub rezerwacji restauracji, prac porządkowych i konserwacyjnych w domu, myjni samochodowej lub wędrówki po zwierzętach. Można również zorganizować usługi zdrowotne i odnowy biologicznej, w tym szkolenia osobiste i masaże. Rezydencje Każda pięknie zaprojektowana rezydencja Dream Tower jest idealnie usytuowana, aby umożliwić nieprzerwany widok na morze lub góry. Dream Tower Residences ma mieszkanie z dwiema lub trzema sypialniami i dwupoziomowymi sypialniami z czterema sypialniami i łączą estetykę premium ze zwiększonym komfortem i wysoką funkcjonalnością. Duże okna od podłogi do sufitu wpuszczają mnóstwo naturalnego światła, szafirowo-niebieska woda działa jak ostre tło na ciepłe elementy wnętrza. Rezydencje są budowane w dużych proporcjach przy użyciu wysokiej jakości materiałów budowlanych i wykończone na najwyższym poziomie. Mają najwyższej jakości urządzenia i technologie. Mają wygodne, otwarte salony, które rozciągają się na duże, duże balkony ze szklanymi balustradami, które oferują piękny widok. Stylowe sypialnie oferują cichą oazę, która jest starannie urządzona z ciepłym, przytulnym podejściem. Kuchnie są jasne i przestronne i oferują dobrze wyposażony obszar roboczy.