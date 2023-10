Modern villas in the famous golf resort, Paphos, Cyprus

Apesia, Cyprus

od €1,30M

Zanurz się w luksusowym życiu w Limassol dzięki temu ekskluzywnemu kompleksowi ze wspaniałymi apartamentami i penthouse'ami na sprzedaż. Usytuowany w bardzo poszukiwanym turystycznym centrum Potamos Germasogeia, ten niezrównany obiekt oferuje mieszkańcom idealne połączenie spokoju i wygody, z dziewiczymi plażami parku Dasoudi, zaledwie rzut kamieniem. Tym, co wyróżnia tę innowacyjną koncepcję spośród innych rozwiązań na rynku nieruchomości Limassol, jest drobiazgowy projekt, który zawiera nowoczesne udogodnienia i najnowocześniejsze funkcje dostosowane do potrzeb i preferencji najbardziej wymagających osób. Ten wyjątkowy kompleks oferuje szeroką gamę obiektów rekreacyjnych i rekreacyjnych, w tym basen, centrum fitness i saunę. Ponadto mieszkańcy mogą korzystać z całodobowej ochrony, usług konsjerża i pięknie zaprojektowanego ogrodu komunalnego. Inwestowanie w luksusowe nieruchomości w Limassol jest popularnym wyborem zarówno wśród inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych ze względu na solidną gospodarkę miasta i korzystną politykę rządu wobec inwestycji zagranicznych. Dzięki doskonałej lokalizacji, wyjątkowym udogodnieniom i ekskluzywnemu designowi Forum Plaza stanowi bezpieczną i lukratywną okazję inwestycyjną. Potencjał rozwoju w zakresie aprecjacji kapitału i gwarantowanych dochodów z najmu sprawia, że jest to obiecujące przedsięwzięcie dla inwestorów. Nie przegap okazji zainwestowania w luksusową nieruchomość w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Limassol. Uwaga: cena nie zawiera podatku VAT.