Gmina Germasogeia, Cyprus

od €1,60M

Gotowe do zamieszkania apartamenty na sprzedaż w nowym kompleksie mieszkalnym, w samym sercu słynnej 17-kilometrowej promenady Limassol. Z tarasów roztacza się najlepszy widok na Morze Śródziemne i Limassol. Bloki A i B zostały już zbudowane w 2021 r., Blok C ma zostać ukończony w 2022 r. Wewnętrzna infrastruktura premium tylko dla mieszkańców i ich gości tworzy niepowtarzalną atmosferę kompleksu i zapewnia wysoki standard życia i komfort: Usługa konsjerża 24/7 Służba Bezpieczeństwa Lobby projektantów z miękką poczekalnią Sala fitness z panoramicznym widokiem na morze i sprzętem Technogym Pokoje masażu Przestronne wellness z sauną i łaźnią turecką Kryte i odkryte baseny oraz miejsca do opalania i relaksu przez cały rok Salon i restauracja z panoramicznym widokiem na morze Parking podziemny Profesjonalna firma zarządzająca Galeria zakupów Le Plaza Del Mar na parterze kompleksu Cechy mieszkań Apartament B1402 z miejscem parkingowym R51 - salon / jadalnia z kuchnią, 2 sypialnie, biuro, 2 łazienki, taras. Znajduje się na 14 piętrze. Na podłodze są tylko 4 apartamenty. Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokiej klasy nowoczesna inżynieria i wykończenia Budynek jest certyfikowany - certyfikat wydajności energetycznej klasy A Szybkie windy KONE Klimatyzacja VRV Daikin Ogrzewanie podłogowe Rehau System inteligentnego domu Creston Alarm antywłamaniowy Texecom z czujnikami ruchu Domofon wideo Comelit Konstrukcja: monolityczne konstrukcje żelbetowe Ściany zewnętrzne - cegła termoizolacyjna Parapety marmurowe Poprawiona izolacja akustyczna i cieplna Tarasy - płytki ceramiczne i marmur Panele pochłaniające dźwięk w miejscach publicznych na każdej podłodze Okna – Aluminiowe okna windowe i przesuwne z podwójnymi szybami Podłogi - wysokiej jakości podgrzewane płytki porcelanowe, w sypialniach - parkiet W pełni wyposażona kuchnia z wyspą - Arclinea (Włochy) Sprzęt kuchenny – Miele, Bosch Zlew - stal nierdzewna Franke (Szwajcaria) w kuchni Hydraulika – Duravit Krany – Hansgrohe Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks znajduje się na pierwszej linii 100 metrów od morza. Bardzo spokojny, bezpieczny i zielony obszar miasta z rozwiniętą infrastrukturą i dogodnym dostępem do autostrady.