Apesia, Cyprus

od €2,68M

Rezydencje zamkowe w Limassol Marina to jedyny kompleks mieszkalny Morza Śródziemnego zbudowany na wodzie. Tarasy apartamentów oferują panoramiczne widoki na morze i nadmorskie miasto Limassol. W pobliżu znajdują się miejsca do cumowania jachtów, plaża z białym piaskiem, restauracje, centrum spa, butiki. Całe terytorium przystani otoczone jest ogrodami i miejscami do spacerów, dostępnymi tylko dla właścicieli rezydencji w marinie. Projekt mariny Limassol ma najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości konstrukcji. Ten wyjątkowy kompleks mieszkaniowy, zaprojektowany przez renomowany zespół architektów i inżynierów, znajduje się w pobliżu malowniczego zabytkowego centrum miasta. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem mieszkania w Limassol Marina, skontaktuj się z zespołem agencji nieruchomości Taysmond, aby umówić się na oglądanie. Cena nie zawiera podatku VAT.