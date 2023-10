Drymou, Cyprus

od €1,72M

SOHO Resort to jedyny w swoim rodzaju ośrodek mieszkalny i znany punkt orientacyjny w Pafos, położony na najbardziej uprzywilejowanym nabrzeżu miasta. Ten ośrodek ma być najwyższym budynkiem w mieście, z dwiema wieżami - mieszkalną wieżą West Tower z 15 piętrami i niedostatecznie wybudowaną pięciogwiazdkową siecią hoteli na East Tower z 16 piętrami. Architektura tego długo oczekiwanego rozwoju obejmuje linie organiczne i naturalne krzywe, które są zwieńczone elegancką futurystyczną sylwetką wież, co odzwierciedla poczucie luksusu i wygody, wyróżniając się bez zakłócania otaczającego krajobrazu. Rezydencje obejmują siłownię, spa, basen, obiekty sportowe, park, plac zabaw i piękne ogrody - wszystkie są niezbędnymi udogodnieniami do relaksu i komfortowego stylu życia. Ponadto ośrodek będzie otoczony luksusowymi hotelami, życiem nocnym, szkołami i uniwersytetami. Zapierające dech w piersiach widoki na wybrzeże Pafos, port z malowniczym zamkiem oraz panoramiczne widoki na tętniące życiem miasto to już oszałamiający projekt. Rodzaje mieszkań: 3, 4 sypialnie Całkowita powierzchnia objęta: 144 mkw. - 190 mkw Cena: € 1 720 000 - € 4 390 000 Cena nie zawiera podatku VAT.