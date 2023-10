Oszałamiający, ogrodzony kompleks trzech bloków z basenem komunalnym, w pełni wyposażoną siłownią, miejscem do grillowania, miejscem dla dzieci, ogrodami krajobrazowymi, z łatwym dostępem do plaży, do miasta Larnaca i do autostrady.

Apartament z 3 sypialniami i widokiem na morze i 96 mkw. prywatny ogród na dachu 340 000 € na sprzedaż w Larnace na Cyprze