5 bedroom new detached villa for sale in Aphrodite Hills, ID-UV08 | Taysmond Golf Resort real estate in Cyprus

Chloraka, Cyprus

od €345,000

Poddaj się: 2023

Venus Gardens to zamknięte osiedle domów o nawiązujących charakterem cypryjskich kamiennych willi, ale oferujących wygodę nowoczesnych domów. Naturalne materiały, ceramiczne dachówki, duże zacienione tarasy przed każdym z domów, a wszystko w otoczeniu śródziemnomorskiej zieleni. Domy mają około 130 metrów kwadratowych. Na układ domu składa się przestrzeń salonu otwartego na ogród, z kuchnią w planie otwartym. Trzy sypialnie, trzy łazienki. Każdy dom mam dedykowane miejsce postojowe. W zależności od wielości i położenia domu ceny zaczynają się od 345 000 Euro plus VAT. Ponadto na osiedlu znajdują się obiekty dostępne tylko dla mieszkańców: - dwa baseny - siłownia - miejsce do organizacji spotkań - bar Ponadto właściciele nieruchomości w Venus Gardens otrzymują ekskluzywną kartę klubową upoważniającą do zniżek we wszystkich Leptos Calypso hotelach i resortach, kartę upoważniającą do korzystania z opieki medycznej oraz zniżek w prywatnym szpitalu IASIS HOSPITAL