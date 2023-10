Seaview villa for sale in Paphos, ID-310 | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Drymou, Cyprus

od €2,20M

Cap St Georges Hotel & Resort to wyjątkowy, wielokrotnie nagradzany ośrodek na Zachodnim Cyprze, w jednym z najbardziej nieskazitelnych i zapierających dech w piersiach krajobrazów wyspy. Jest to największy i najbardziej ekskluzywny nadmorski kurort na Cyprze, a także jeden z największych nadmorskich kurortów nad Morzem Śródziemnym, o powierzchni 580 m2. teren z 2 km od plaży. Ten wielokrotnie nagradzany ośrodek oferuje ponad 200 luksusowych willi, pięciogwiazdkowy hotel typu deluxe oraz ekskluzywny klub z całodobową recepcją i usługami konsjerża, lokalnymi i międzynarodowymi restauracjami, centrum fitness i pokoje rekolekcyjne, odkryty basen i piaszczysta plaża. Cap St Georges Hotel & Resort, pięknie zaprojektowane miejsce do zamieszkania i wypoczynku, posiada również trzy w pełni wyposażone sale konferencyjne z najnowocześniejszymi obiektami i doświadczonym personelem gotowym do organizacji spotkań biznesowych lub negocjacji. Korty tenisowe i boisko do koszykówki, jazda konna, plac zabaw dla dzieci, jazda na rowerze, różne zajęcia morskie i wiele innych są dostępne w Cap St Georges Hotel & Resort dla dzieci i dorosłych. W hotelu znajduje się także luksusowe spa Cleopatra, salon fryzjerski i tradycyjny fryzjerski sklep dżentelmenów, a także dziesięć restauracji i barów. Rodzaje willi: 3, 4, 5 sypialni Całkowita powierzchnia objęta: 300 mkw. - 340 mkw Powierzchnia działki: 629 mkw. - 2501 mkw Cena: od € 2 200 000 Willa z 5 sypialniami - € 3 400 000 Cena nie zawiera podatku VAT.