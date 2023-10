Ayia Napa Marina Villa | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Drymou, Cyprus

od €730,000

Ten nowy projekt jest doskonale położony na wybrzeżu, w dziewiczej okolicy malowniczej zatoki Coral Bay, w odległości spaceru od 5-gwiazdkowego hotelu i kurortu Coral Beach, 10 minut jazdy samochodem do kosmopolitycznego obszaru Pafos na południowym wschodzie i rezerwatu przyrody Akamas na północy. Jest to jeden z niewielu projektów w obszarze niespotykanym pod względem naturalnego piękna. Obszar ten jest bardzo popularny wśród międzynarodowych wczasowiczów, którzy albo mieszkają na stałe na Cyprze, albo zainwestowali w dom wakacyjny. Ta wyjątkowa inwestycja kurortu zajmuje 65 000 mkw. ziemi, położonej w jednej z najbardziej poszukiwanych lokalizacji przy plaży na Cyprze. Osiedle obejmuje luksusowe wolnostojące wille i mniejsze wille, z których wiele ma prywatny basen i bezpośredni dostęp do błyszczących błękitnych wód Morza Śródziemnego. Dom mieszkalny, prywatne baseny i ogrody, duże werandy i patio, duży zadaszony parking i doskonałe wykończenie wnętrza to tylko niektóre z cech projektu, które sprawiają, że te luksusowe nieruchomości są nieodpartą okazją. Rodzaje willi: 3, 4, 7 sypialni Całkowita powierzchnia objęta: 165 mkw. - 340 mkw Powierzchnia działki: 441 mkw. - 638 mkw Cena: € 730 000 - € 3 060 000 Willa z 7 sypialniami - Całkowita powierzchnia: 441 mkw., Działka 638 mkw., Cena: € 3 060 000 Cena nie zawiera podatku VAT.