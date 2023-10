Exclusive 2 bedroom apartment for sale in Limassol, ID-470 | Taysmond Golf Resort and Seafront real estate in Cyprus

Apesia, Cyprus

Ten nowy kompleks mieszkaniowy jest w pełni zharmonizowany z naturalnym środowiskiem i otoczony oszałamiającym pięknem. Jest to idealne miejsce do pielęgnowania spokojnego umysłu i aktywnego ciała, zapewniając najwyższą jakość życia. Prywatne rezydencje z wyjątkową atmosferą współczesnego i eleganckiego wnętrza zachęcają mieszkańców do relaksu i spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi Mieszkańcy tej dzielnicy, będący częścią najbardziej rozwijającej się dzielnicy miasta, nie brakuje rozrywkowych atrakcji w pobliżu, w tym największego kasyna w Europie, City of Dreams Mediterranean; My Mall Limassol; najwyższej jakości ośrodek golfowy; i ekscytujący park wodny Fasouri. Znajduje się zaledwie kilometr od Lady's Mile, najpopularniejszej plaży w mieście, zaledwie dziesięć kilometrów od centrum biznesowego Limassol. Okoliczne udogodnienia i budowa ogromnego projektu kasyna w połączeniu z niesamowitym naturalnym pięknem obiecują przyszłość dobrobytu i spektakularnej jakości życia. Dostawa: grudzień 2023 r. 1 sypialnia - 275 000 2 sypialnie - 389 000 3 sypialnie - 489 000 Cena nie zawiera podatku VAT.