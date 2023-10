2-bedroom Apartment for sale in Limassol, ID-457 | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Rozkoszuj się luksusowym życiem w sercu tętniącego życiem Limassol dzięki tej wyjątkowej inwestycji przy plaży w upragnionej dzielnicy Amathunda. Rozkoszuj się bezpośrednim dostępem do plaży i podziwiaj wspaniałe widoki na morze w zaciszu własnego domu. Starannie wykonane do perfekcji, każde urządzenie ma unikalny i wyraźny design z ekskluzywnymi wykończeniami, zapewniając niezrównany komfort i wygodę swoim mieszkańcom. Przestronne balkony stanowią idealne miejsce do rozrywki dla gości lub po prostu relaksu i podziwiania zapierających dech w piersiach widoków na Morze Śródziemne.

Zakup nieruchomości w tej cenionej inwestycji oferuje doskonałą okazję do inwestowania w nieruchomości w Limassol. Konsekwentny wzrost cen nieruchomości na przestrzeni lat sprawia, że jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja dla inwestycji długoterminowych.

Przewidywana dostawa dla tego opracowania jest ustalona na wrzesień 2023 r.

Ponadto kompleks oferuje mieszkania z pięcioma sypialniami na sprzedaż o powierzchni 367 mkw. kosztem € 12 000 000.

Uwaga: podatek VAT nie jest wliczony w cenę.