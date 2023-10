Paphos villa with 3 bedrooms for sale, ID-403 | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Kouklia, Cyprus

Villa Splendida .... ’ gdzie cicha przyjemność jest sposobem na życie. ’ W klasie samej Villa Splendida, schowana w cichym zakątku płaskowyżu wschodniego, będzie ostatnim słowem w luksusie, gdy budowa zostanie ukończona w listopadzie 2021 r. ( wcześniejsze ukończenie dostępne w razie potrzeby ). Przestronny i elegancki podjazd z dużym parkingiem dla kilku samochodów prowadzi do głównej nieruchomości. Oddzielny chodnik prowadzi z podjazdu do głównego wejścia do willi i wystawnej otwartej przestrzeni życiowej. Obszar ten ma podwójny aspekt działającego kominka i szerokie szklane drzwi od podłogi do sufitu, dzięki czemu w pełni wykorzystano wspaniałe widoki na tarasy do wąwozu, Morza Śródziemnego i zachodu słońca. Do przestrzeni życiowej przylega specjalnie zaprojektowana kuchnia EMMEMI, która ma szafki z litego rdzenia, które są wyposażone w drzwi i szuflady z miękkim zamknięciem. Ma w pełni zintegrowane urządzenia, blaty Corian i zlew pod bez recepty. Włoski design IB Rubinetti, osprzęt i wyposażenie uzupełniają tę spektakularną kuchnię. Krótki schod z przestrzeni życiowej znajduje się kolejne wejście z podjazdu, które prowadzi do hojnego korytarza z drzwiami otwierającymi się na dwa apartamenty dla gości. Oba apartamenty są dobrej wielkości i mają w swoich luksusowych łazienkach specjalnie wyposażone szafy, marmurowe podłogi wyłożone kafelkami oraz włoskie wyposażenie i wyposażenie. Na dolnym parterze znajduje się pralnia, piwnica z winami i pomieszczenie usługowe. Na pierwszym piętrze znajdują się dwa bardziej spektakularne apartamenty dla gości, a także łaskawy i elegancki apartament z główną sypialnią, który ma garderobę i wspaniałą luksusową łazienkę z wanną, prysznic, podwójne umywalki i WC. Okno obrazu zapewnia panoramiczne widoki na kurort nad Morzem Śródziemnym. Ogromne przesuwane drzwi zarówno z głównego apartamentu, jak i sąsiedniej sypialni prowadzą do dużej zadaszonej werandy ze spektakularnymi widokami na wąwóz do morza i zachodu słońca. Górny poziom jest oznaczony jako domowa siłownia. Z tyłu domu znajduje się oddzielne studio z prywatnym dostępem, składające się z sypialni i aneksu kuchennego oraz łazienki z prysznicem, umywalką i toaletą. Aby zapewnić najwyższy poziom luksusowej jakości, główny włoski producent mebli Frigerio został wybrany do dekoracji wszystkich przestrzeni w ramach projektu Splendida. Frigerio ma wysoce wyrafinowaną filozofię życia i korzystania z domu, koncentrując się na przyjemności zanurzenia się w środowisku odzwierciedlającym zarówno klasę, jak i elegancję. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja są dostępne w całym pomieszczeniu, z punktami telefonicznymi w salonie, kuchni i wszystkich sypialniach. Wi-Fi w całej nieruchomości oraz podwójne gniazda elektryczne i przełączniki dwukierunkowe są standardem. Istnieje system alarmowy bezpieczeństwa, wewnętrzny / zewnętrzny system dźwiękowy z ukrytymi głośnikami w całym tekście i automatyka domowa. Na zewnątrz ogrody będą fachowo zaprojektowane, aby jak najlepiej wykorzystać elewacje. Wokół willi znajduje się wiele zadaszonych i odkrytych części wypoczynkowych. Rozległy taras przy basenie, z którego roztacza się wspaniały wąwóz, morze i zachód słońca, otacza basen o wymiarach 5 x 10 m. Aphrodite Hills to światowej klasy miejsce docelowe, położone na oszałamiającej wyspie Cypr, gdzie goście mogą cieszyć się holistycznym doświadczeniem w zakresie zapewnianych udogodnień: 18-dołkowe pole golfowe PGA National Championship, Pięciogwiazdkowy hotel, Retreat spa, Tennis Academy, Soccer Academy, kompleks handlowo-jadalny, ścieżki przyrodnicze, ścieżki spacerowe, Stajnie jeździeckie i klub plażowy.