2 bedroom elite apartment for sale in Limassol | Taysmond luxury properties in Cyprus

Trachoni, Cyprus

Cena na żądanie

Poddaj się: 2024

Kawałek raju na Cyprze Południowym . Projekt otoczony hektarami zielonych pól, oferujący mieszkańcom najlepsze połączenie życia miejskiego i przyrody. Kompleks położony jest w malowniczej strefie 5 km od Limassol i około 2 km od morza, z bezpośrednim dostępem do wszystkich zalet życia miasta Limassol. Ponad 75% powierzchni projektu przeznaczono na ogrody krajobrazowe z krętymi ścieżkami i stawami otaczającymi dwa duże baseny, basen dla dzieci i plac zabaw. Idealna lokalizacja, w której można w pełni cieszyć się korzyściami płynącymi z życia na Cyprze. Apartamenty zostały zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół, w tym wysokiej jakości wykończenia. Wszystkie małe rzeczy są brane pod uwagę, aby mieszkańcy i ich goście czuli się jak w domu od wejścia. Tutaj każdy z łatwością znajdzie to, co idealnie pasuje do jego zwykłego stylu życia. Każdy apartament obejmuje szeroki wybór wykończeń, od wyrafinowanych materiałów wykończeniowych po wysokiej jakości instalacje hydrauliczne, które zapewnią komfortowe życie, spokój ducha i więcej czasu na cieszenie się własnym rajem.