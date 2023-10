4-bedroom seafront villa for sale in Paphos | Taysmond beacjfront real estate in Cyprus

Kouklia, Cyprus

od €1,75M

Poddaj się: 2021

Według międzynarodowego stowarzyszenia turystów golfowych „Posejdon” nowy projekt „Best Golf Resort in Europe 2018” znajduje się na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Duże obszary z malowniczymi ogrodami tworzą atmosferę prywatności, w odległości spaceru od pola golfowego i całej infrastruktury kurortu. Wille Posejdon znajdują się w jednym z najpiękniejszych miejsc w kurorcie obok 8. i 9. Dziura pola golfowego. Podłogi marmurowe i parkietowe, nowoczesne kuchnie w stylu włoskim z blatami Koran i marmurowymi łazienkami są uzupełnione integralnymi elementami nowoczesnego, nowoczesnego stylu życia, takimi jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i systemy bezpieczeństwa, automatyczne nawadnianie ogrodu i prywatnego basenu. Wszystkie wille mają prywatne baseny o wysokości 5 × 10 m. Kuchnie w stylu włoskim z wbudowanymi urządzeniami ze stali nierdzewnej, marmurowymi łazienkami oraz marmurowymi i parkietowymi podłogami. Wille są wyposażone w ukrytą klimatyzację i wnioski dotyczące instalacji systemów ogrzewania podłogowego. Na parterze znajduje się pomieszczenie gospodarcze, spiżarnia, łazienka z prysznicem i dodatkowy pokój, który może służyć jako sypialnia, pokój dziecięcy lub pokój zabaw. PIERWSZY POZIOM Podwójne drzwi prowadzą do przestronnego korytarza z wygodną szafą i szerokimi schodami, wzdłuż których można wspiąć się na drugie piętro. Następuje salon z panoramicznymi oknami i dostępem do werandy, z którego roztacza się zapierający dech w piersiach widok na morze i ogrody krajobrazowe. Duża jadalnia ma również dostęp do oddzielnej zadaszonej werandy. Otwarta kuchnia jest w pełni wyposażona w nowoczesną technologię. Weranda spa oferuje wspaniały widok na morze. TEN POZIOM Przestronny korytarz na drugim piętrze prowadzi do luksusowej głównej sypialni z panoramicznymi oknami. Na przestronnym tarasie można podziwiać niezrównane zachody słońca i wschody słońca na Cyprze. Duża łazienka wyposażona jest w jacuzzi, prysznic z prysznicem ze sztormem oraz jacuzzi i dwie umywalki. Dwie dodatkowe sypialnie z przestronnymi sąsiadującymi łazienkami uzupełniają układ drugiego piętra. Jedna z sypialni ma dostęp do tarasu z widokiem na morze. Cena jest podana bez VAT.