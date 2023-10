3 bedroom 2 story villa for sale in Paphos | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Kouklia, Cyprus

od €1,75M

Dionizos Greens, położony w centrum kwitnącego kurortu Afrodyta Hills, stanowi uosobienie śródziemnomorskiego życia. Szczycący się doskonałą lokalizacją tuż obok Narodowego Pola Golfowego Cypru PGA, w pobliżu najwyższej klasy udogodnień ośrodka, takich jak Tenis i Akademia Piłki Nożnej, Retreat Spa, i różne opcje gastronomiczne, ta inwestycja jest idealnym miejscem, aby nazwać dom. Wille w Dionizos Greens emanują wyrafinowaniem i luksusem, a każda jednostka została zaprojektowana tak, aby zapewnić najwyższą prywatność i styl. Współczesne i nowoczesne w projektowaniu domy te doskonale komponują się z naturalnym pięknem otoczenia, zapewniając idylliczne życie. Dzięki nienagannej dbałości o szczegóły wille oferują wysokiej klasy kuchnie w stylu włoskim, bogate marmurowe łazienki i podłogi wykonane z marmuru lub parkietu. Domy te zostały zaprojektowane do bezproblemowego życia, z przepisami do ogrzewania podłogowego, ukrytą podwójną klimatyzacją / ogrzewaniem oraz dyskretnym systemem bezpieczeństwa, a także opcją aktualizacji systemu automatyki domowej. Piwnica jest również wszechstronna, oferując dużo miejsca do wykorzystania jako sypialnia, siłownia, pokój zabaw lub cokolwiek, czego pragnie właściciel domu. Wyjdź na zewnątrz i wygrzej się w śródziemnomorskim słońcu, ciesząc się prywatnym ogrodem krajobrazowym, wraz z szeregiem bujnej roślinności, przestronnym basenem z nieskończonymi krawędziami i możliwością ogrzewania, oraz miejsce na grilla idealne do rozrywki na świeżym powietrzu. W Dionizos Zielonych rozważano każdy aspekt życia, dzięki czemu rozwój ten jest prawdziwą oazą luksusu i wygody. Cena nie zawiera podatku VAT.