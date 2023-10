3 bedroom beachfront villa for sale in Paphos | Taysmond waterfront real estate in Cyprus

Apesia, Cyprus

od €4,30M

Ta oszałamiająca willa, położona zaledwie 200 metrów od plaży w Limassol, jest luksusowym miejscem wypoczynku zaprojektowanym, aby stworzyć niezapomniane chwile zarówno na wakacje, jak i na co dzień. Ta willa oferuje pięć przestronnych sypialni rozmieszczonych na trzech piętrach i oferuje dużo miejsca do relaksu i rozrywki dla gości. Konceptualny projekt willi koncentruje się na stworzeniu wyjątkowego poziomu luksusu, a jej cztery poziomy obejmują szereg udogodnień i przestrzeni zaprojektowanych z myślą o maksymalnym komforcie i przyjemności. Na poziomie podziemnym znajduje się miejsce parkingowe na trzy samochody, a także miejsce do użytku, pokojówka i pralnia. Przechodząc na pierwszy poziom, znajdziesz przestronne lobby z fortepianem i szklanym przejściem prowadzącym do kuchni i jadalni. Stąd winda lub centralne schody prowadzą na poziomy górny i podziemny. Drugi poziom obejmuje trzy duże sypialnie i sypialnię główną z garderobami i łazienką. Wreszcie trzeci poziom oferuje piękny ogród na dachu i taras, idealny do relaksu i podziwiania oszałamiających widoków. W sercu dziedzińca willi znajduje się prywatny basen otoczony pięknie zaprojektowanymi ogrodami, tworząc spokojną oazę. Willa zawiera również zaawansowane technologie inżynieryjne, w tym inteligentne systemy sterowania domem nowej generacji, ogrzewanie podłogowe oraz system klimatyzacji VRV, zapewniający komfortowe i luksusowe życie. Jeśli szukasz oszałamiającej willi w Limassol, która oferuje wyjątkowy luksus, przestronny salon i bliskość plaży, jest to idealna nieruchomość dla Ciebie. Nie przegap okazji, aby uczynić tę wyjątkową willę swoim wymarzonym domem. Willa jest również oferowana do wynajęcia - 20 000 euro miesięcznie.