Długoterminowy wynajem sklepów z widokiem na morze w Limassol District, Cypr

Limassol
19
1 obiekt total found
Sklep 165 m² w Limassol, Cypr
Sklep 165 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 165 m²
Ten uroczy sklep, dostępny do wynajęcia, oferuje imponującą przestrzeń wewnętrzną 165 m2 i j…
$4,494
za miesiąc
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
