  2. Cypr
  3. Lefkara Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Lefkara Municipality, Cypr

5 obiektów total found
Mieszkanie 13 pokojów w Pano Lefkara, Cypr
Mieszkanie 13 pokojów
Pano Lefkara, Cypr
Pokoje 13
Sypialnie 9
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with guest houses, a swimming pool and picturesque views, Lefkara, Cyprus We offer a …
$3,10M
Mieszkanie 3 pokoi w Vavla, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Vavla, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż w budowie mieszkanie z trzema sypialniami w centrum miasta - prowincja Limassol,…
$425,420
Mieszkanie 2 pokoi w Kofinou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kofinou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Cena na żądanie
OneOne
Mieszkanie w Kofinou, Cypr
Mieszkanie
Kofinou, Cypr
Powierzchnia 77 m²
Nowoczesny budynek położony w prestiżowej okolicy, w pobliżu wielu udogodnień
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Pano Lefkara, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pano Lefkara, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas in a picturesque area, Lefkara, Cyprus We offer traditional two-store…
$347,774
