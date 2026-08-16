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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Lakatameia, Cypr

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1 pokojowe
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39
3 pokojowe
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11 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 118 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 102 sq.m. covered int…
$504,762
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 147 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
$510,504
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 94 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$172,151
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Mieszkanie 1 pokój w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Lakatameia, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 58 m²
For sale under construction one bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 51 …
$108,870
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 80 m²
Używane mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w Kapapri - prowincja Famagusta. Mieszka…
$164,973
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 140 m²
$498,045
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Mieszkanie 1 pokój w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Lakatameia, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 65 m²
One bedroom resale apartment for sale in Agios Tychonas - Limassol province, with 58 sq.m. c…
$169,667
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 79 m²
New two bedroom apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, on the first floor of …
$139,977
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 118 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 102 sq.m. covered int…
$479,920
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 111 m²
$494,562
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