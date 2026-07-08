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Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Kourio Municipality, Cypr

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Ypsonas Municipality
9
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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ypsonas Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ten wspaniały nowy apartament marki oferuje wspaniałe i stylowe doświadczenie życia w popula…
$2,339
za miesiąc
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Mieszkanie 3 pokoi w Ypsonas Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ten wspaniały nowy apartament marki oferuje wspaniałe i stylowe doświadczenie życia w popula…
$2,387
za miesiąc
Zostaw prośbę
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Parametry nieruchomości w Kourio Municipality, Cypr

z Ogród
z Widok na jezioro
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