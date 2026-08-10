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Wille nad morzem na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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3 obiekty total found
Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 150 m²
Odkryj niezwykłą rezydencję w prestiżowej enklawie mieszkalnej Paniotis, jednym z najbardzie…
$7,87M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 525 m²
Niezrównane doświadczenie życiowe, chwaląc się hojnym 525 m ² powierzchni mieszkalnej ustawi…
$3,43M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Ta wyjątkowa willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Germasogeia i oferuje rzadką możliwo…
$6,88M
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