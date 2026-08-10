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Długoterminowy wynajem domy z widokiem na morze w Jermasoja, Cypr

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wille
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3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Jermasoja, Cypr
Willa 6 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Nowoczesne luksusowe Residence Zaprojektowane dla nowoczesnej rodziny Znajduje się w jednej…
$8,063
za miesiąc
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Dom 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 315 m²
Ten piękny nowy (wykończenie teraz) willa znajduje się w wyłącznej okolicy Kalogyri z widoki…
$17,211
za miesiąc
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Dom 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Pięknie odnowiony obiekt w bardzo wysublimowanej zielonej okolicy, oferujący wspaniałe widok…
$6,655
za miesiąc
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Mazur EstateMazur Estate
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