  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Jermasoja
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Jermasoja, Cypr

Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Potamos Germasogeias (near Icon) is …
$3,453
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Available for rent, this stylish used apartment offers comfortable living in the sought-afte…
$3,135
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Potamos Germasogeias (near Icon) is …
$3,484
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Sea View two bedroom apartment located in Potamos Germasogeias (near Papas area ) is availab…
$2,877
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Sea View two bedroom apartment located in Potamos Germasogeias (near Papas area ) is availab…
$2,903
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Beautiful 3-Bedroom Apartment in Limassol with Spectacular Sea View ✔️This apartment, wit…
$2,903
za miesiąc
Mieszkanie 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 315 m²
This lovely new ( finishing now) villa is in the exclusive area of Kalogyri offering sea vie…
$17,263
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
This stunning 4-bedroom home is now available for rent. Spanning an impressive 275 square me…
$7,548
za miesiąc
