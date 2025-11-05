Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Jermasoja
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Jermasoja, Cypr

penthouse’y
11
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
7 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
New outstanding quality throughout these luxury apartments with only 4 apartments on the bui…
$4,603
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 7 pokojów w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
This outstanding property is in the sought after location of Potamos Germasogia. 3 levels, …
$8,056
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 315 m²
This lovely new ( finishing now) villa is in the exclusive area of Kalogyri offering sea vie…
$17,263
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
An amazing five bedroom detached villa located in the Kalogyros in Limassol with panoramic …
$9,290
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 183 m²
This beautiful well-appointed 3 bedroom all en suite bathrooms is front line offering panora…
$8,056
za miesiąc
Zostaw prośbę