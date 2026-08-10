Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Jermasoja
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Widok na góry

Penthouse w górach na Sprzedaż w Jermasoja, Cypr

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowa, niska rezydencja w Limassol na CyprzeOferujemy apartamenty klasy premium: 2 trzyp…
$754,206
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się