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Domy z basenem na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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20 obiektów total found
Dom 8 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 8 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 8
Sypialnie 5
Powierzchnia 816 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusowego zakwaterowania w jednym z najbardziej prestiżowych dzielni…
$5,20M
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Dom 6 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 6 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 508 m²
Liczba kondygnacji 3
In the prestigious area of Potamos Germasogeia, an exceptional five-bedroom villa with an ad…
$4,97M
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John Taylor Cyprus
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Dom 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 196 m²
Step into a world of refined elegance where luxury and serenity converge. Nestled in one of …
$1,99M
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John Taylor Cyprus
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Dom 6 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 6 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Powierzchnia 511 m²
Wejdź w świat wyrafinowanej elegancji, gdzie luksus i pokój zbiegają się. Położony w jednym …
$4,32M
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John Taylor Cyprus
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Dom 6 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 6 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 377 m²
Liczba kondygnacji 5
Wyobraź sobie, że budzisz się w jednej z najbardziej spokojnych, zielonych i wyrafinowanych …
$1,95M
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John Taylor Cyprus
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Dom 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Położona w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic mieszkalnych Limassol, ta nowoczesna w…
$1,96M
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John Taylor Cyprus
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Dom 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 356 m²
This exceptional five-bedroom villa is situated in the prestigious Agios Athanasios area of …
$3,99M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 8 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 8 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 8
Sypialnie 5
Powierzchnia 887 m²
Liczba kondygnacji 5
Located in one of Limassol’s most prestigious hillside areas, this exceptional off-plan vill…
$7,86M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 4
To nowe osiedle mieszkaniowe wprowadza współczesne podejście do życia w mieście, łącząc nowo…
$1,13M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 6 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 6 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Powierzchnia 470 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz wyrafinowanego życia rodzinnego w jednej z najbardziej zielonych dzielnic Limassol…
$2,37M
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John Taylor Cyprus
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Dom 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 434 m²
Wejdź w świat wyrafinowanej elegancji, gdzie luksus i pokój zbiegają się. Położony w jednym …
$2,79M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$676,665
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom wolnostojący 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 171 m²
Niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w Ypsonas - w prowincji Limassol, o powierzc…
$368,185
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Willa 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Willa 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 310 m²
Luksusowa willa z trzema sypialniami na sprzedaż w Tala - Pafos, o powierzchni 310 m2. zadas…
$650,642
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom wolnostojący 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 275 m²
Niezależny dom z czterema sypialniami na sprzedaż w Agios Tychonas - prowincja Limassol, o p…
$646,812
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom wolnostojący 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 250 m²
For sale a detached four bedroom house in Platres - Limassol province, with 250 sq.m. covere…
$949,842
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Willa 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Willa 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 310 m²
Luksusowa willa z trzema sypialniami na sprzedaż w Tala - Pafos, o powierzchni 310 m2. zadas…
$650,642
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Willa 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Willa 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 310 m²
Luksusowa rezydencja z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Tala - Pafos o powierzchni…
$644,018
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom wolnostojący 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 350 m²
Niezależny dom z czterema sypialniami na sprzedaż w Agios Tychonas - prowincja Limassol, o p…
$949,842
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Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$706,518
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