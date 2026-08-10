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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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29 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Na sprzedaż: przestronny apartament z trzema sypialniami w Eden Roc, oferujący luksusowe mie…
$730,758
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Mieszkanie 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż: stylowy apartament z 1 sypialnią w Eden Roc, łączący wyrafinowany design z osta…
$319,412
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Mieszkanie 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 211 m²
Piętro 16/17
Praca z dumą mieści się na słynnym zachodnim wybrzeżu Limassol, na Amastos Avenue w Muttayak…
$3,11M
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 4/4
Penthouse 402: Piętro: 4 Sypialnie: 3 Łazienki: 4 Miejsca parkingowe: 2 Powierzchnia we…
$2,77M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 4/4
Niepowtarzalny apartament z 3 sypialniami znajduje się w tętniącym życiem centrum Potamos Ge…
$1,33M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 4/4
Located in the prestigious coastal area of Potamos Germasogeias, Limassol, this boutique res…
$1,87M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/4
Elegant 2-bedroom apartment for sale in one of Limassol’s most prestigious coastal developme…
$1,69M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1/4
Situated just 500 meters from Limassol's golden coastline, this landmark residential develop…
$2,96M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament G01: Piętro: Parter Sypialnie: 3 Łazienki: 3 Miejsca parkingowe: 2 Powierzch…
$3,93M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 4/4
Apartament 401: Piętro: 4 Sypialnie: 2 Łazienki: 2 Miejsca parkingowe: 2 Powierzchnia w…
$2,37M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
A contemporary, high-quality penthouse is available for sale in Potamos Germasogeia, Limasso…
$1,64M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 4/4
Piętro: 4 Sypialnie: 1 Łazienki: 1 Miejsca parkingowe: 1 Powierzchnia wewnętrzna: 51 m² …
$947,791
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 6 pokojów w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Powierzchnia 303 m²
Piętro 6/6
Located in one of Limassol’s most prestigious residential areas, Papas in Potamos Germasogei…
$5,20M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/3
Nowy kompleks mieszkaniowy składający się z dziewięciu apartamentów w malowniczym zakątku pr…
$497,548
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 139 m²
Mieszkanie z trzema sypialniami i ogrodem na dachu na sprzedaż w Germasogia - Prowincja Lima…
$770,761
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 149 m²
Two bedroom under construction duplex apartment for sale in kolonakiou area - Limassol Provi…
$767,019
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$370,366
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 190 m²
$1,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Piętro 1/4
Serdivo Apartments to nowoczesny kompleks mieszkalny na Cyprze, idealny do komfortowego życi…
$909,999
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Mieszkanie 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż w budowie, czteropokojowe mieszkanie w Agios Athanasios - prowincja Limassol, o …
$1,27M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 177 m²
$662,236
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Mieszkanie 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/3
A new residential complex of nine apartments in a picturesque corner of the prestigious Pota…
$268,676
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 145 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$663,133
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 125 m²
Three bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Provinc…
$769,872
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzedaż przy budowie trzypokojowego mieszkania w Agios Athanasios - prowincja Limassol, …
$655,590
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 177 m²
$680,439
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 122 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agios Athanasios - Limassol Province,…
$659,528
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 235 m²
Mieszkanie z trzema sypialniami na sprzedaż w Agios Athanasios - prowincja Limassol, o powie…
$732,617
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Pokój 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Pokój 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 238 m²
Niezależny luksusowy dom z czterema sypialniami na sprzedaż w Agios Athanasios - prowincja L…
$649,892
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