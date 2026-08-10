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Mieszkania w górach na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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63 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Położony zaledwie w odległości krótkiego spaceru od morza i otoczony udogodnieniami miasta, …
$791,595
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 3/4
Spacious, bright apartment with 2 bedrooms and 2 bathrooms. nodes on the 3rd floor, a four-s…
$522,544
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Ten wyjątkowy apartament 3 + 1 sypialnia jest prawdziwym klejnotem w butiku, otoczony komple…
$1,67M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$375,162
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Przestronne, stylowe i idealnie usytuowany Ten pięknie zaprojektowany apartament z trzema s…
$1,03M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$696,896
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Nowoczesny luksus z zewnątrz życia w umyśle Ten wspaniały apartament 3 + 1 sypialnia oferuj…
$1,46M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
A Signature Residence Near Dasoudi Beach - Gdzie luksusowe meets Lifestyle Witamy w jednym …
$1,61M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 377 m²
Ten ekskluzywny boutique development, położony w prestiżowej dzielnicy Paniotis Germasogeia,…
$1,97M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: jasne 2-pokojowe mieszkanie odsprzedaży w Agia Paraskevi, na piętrze 3 z 3 z wi…
$387,686
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Przestronne, stylowe i idealnie usytuowany Ten pięknie zaprojektowany apartament z trzema s…
$1,03M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$885,400
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Live Where Luxury Meets Lifestyle Witamy w Perfect Design - nowym, ekskluzywnym kompleksie …
$1,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Wyjątkowe życie, Podwyższone Ten skrupulatnie zaprojektowany apartament 3 + 1 sypialnia ofe…
$1,56M
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Mieszkanie 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 377 m²
Położony w bardzo sought- after Paniotis obszarze Germasogeia, ta wyjątkowa czteropokojowa p…
$1,97M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Ten luksusowy apartament znajduje się na 4-tym i górnym piętrze nowoczesnego, bezpiecznego k…
$1,12M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Odkryj ten nowy apartament na 4 piętrze nowoczesnego, bezpiecznego kompleksu falistego, ofer…
$838,811
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż jest wspaniały apartament położony w pożądanej okolicy Germasogeia. Spanning 98 …
$754,495
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$380,970
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$375,162
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ten pięknie zaprojektowany apartament z dwoma sypialniami jest częścią ekskluzywnego, strzeż…
$724,749
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Odkryj swój nowy dom w sercu Limassol Luksus • Komfort • Potencjał inwestycyjny Zapraszamy …
$949,914
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$696,896
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$673,666
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$609,784
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$609,784
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Signature Residence w sercu Limassol Odkryj ekskluzywny styl życia w tym elegancko zaprojek…
$1,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Położony zaledwie w odległości krótkiego spaceru od morza i otoczony udogodnieniami miasta, …
$791,595
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Live Where Luxury Meets Lifestyle Witamy w Perfect Design - nowym, ekskluzywnym kompleksie …
$1,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Signature Residence w sercu Limassol Odkryj ekskluzywny styl życia w tym elegancko zaprojek…
$1,47M
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