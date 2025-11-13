Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Yeri
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Ogród

Wille z ogrodem na sprzedaż w Yeri, Cypr

4 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Yeri, Cypr
Willa 3 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 164 m²
Luksusowa willa z trzema sypialniami na sprzedaż w Mesogi - Pafos, o powierzchni 164 m2. zad…
$290,287
Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Willa 3 pokoi w Yeri, Cypr
Willa 3 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 169 m²
Luksusowa rezydencja z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Mesa Chorio - Pafos z zada…
$296,919
