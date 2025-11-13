Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Episkopi Municipality, Cypr

Dom 3 pokoi w Episkopi Municipality, Cypr
Dom 3 pokoi
Episkopi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$1,16M
Dom 6 pokojów w Episkopi Municipality, Cypr
Dom 6 pokojów
Episkopi Municipality, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Lovely six bedroom detached house in Episkopi is available now. . It has internal covered a…
$592,217
