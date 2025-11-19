Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. East Paphos Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bungalow

Wynajem długoterminowy bungalowów w East Paphos Municipality, Cypr

Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow z 3 sypialniami w Timi, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Timi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
This modern bungalow is available for rent in the peaceful village of Anarita. Recently reno…
$1,742
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w East Paphos Municipality, Cypr

z Ogród