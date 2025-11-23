Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Cypr
  2. Cypr
  3. East Paphos Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w East Paphos Municipality, Cypr

Yeroskipou
7
2 obiekty
Mieszkanie 3 pokoi w Konia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Konia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
For rent: A spacious three bedroom and one office room semi-detached house in the highly s…
$1,613
za miesiąc
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Konia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Konia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
For rent: A spacious ground-floor residence in the highly desirable and peaceful area of K…
$4,953
za miesiąc
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Parametry nieruchomości w East Paphos Municipality, Cypr

z Widok na morze